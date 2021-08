Newsroom eleftherostypos.gr

Στη Μαρμαρίδα σε μια από περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές βρέθηκε εχθές ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας επέμεινε στο αφήγημα των δολιοφθορών που προκάλεσαν τις πυρκαγιές, συμπληρώνοντας ότι με την βοήθεια ξένων χωρών θα αυξηθούν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Ωστόσο αυτό που προκάλεσε αίσθηση αλλά και την οργή αρκετών πολιτών ήταν οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, όταν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μαρμαρίδα ο Τούρκος πρόεδρος άρχισε να πετάει… τσάι στους πυρόπληκτους πολίτες, ενώ περνούσε με το προεδρικό λεωφορείο.

President Erdogan visits Marmaris, ravaged by wildfires, and chooses to throw out boxes of tea to locals as he drives by pic.twitter.com/xU5vsFw4wa

— Mark Lowen (@marklowen) July 31, 2021