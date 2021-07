Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Τουρκία: Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να ελέγξουν τις δασικές πυρκαγιές στη νότια Τουρκία, την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων ανέβηκε στα έξι, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Οι νεκροί έφτασαν τους έξι αφού εντοπίστηκαν σήμερα τα πτώματα δύο εργατών οι οποίοι επιχειρούσαν να σβήσουν τις φλόγες. Περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο τουριστικό θέρετρο Μπόντρουμ. Πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα ξενοδοχεία όπου διέμεναν.

Δέκα πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται στην περιοχή, ενώ από την Τετάρτη τέθηκαν υπό έλεγχο άλλες 88, έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Μπεκίρ Πακντεμιρλί.

Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχαρίστησε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για τα αεροπλάνα που τα ελικόπτερα που έστειλε η Μόσχα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Ο Ερντογάν δέχτηκε δριμεία κριτική όταν αποκαλύφθηκε ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ το πρόβλημα των πυρκαγιών επιδεινώνεται στη χώρα, το ένα τρίτο του εδάφους της οποίας είναι δασικές εκτάσεις. Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό (CHP) κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο για τη διάλυση των υποδομών ενός ημικρατικού οργανισμού που διέθετε πυροσβεστικά αεροσκάφη.

«Ο κυριότερος λόγος αυτών των προβλημάτων με τα αεροπλάνα είναι ότι η Τουρκική Αεροναυτική Ένωση δεν ήταν ικανή να εκσυγχρονίσει τον στόλο και την τεχνολογία της», απάντησε ο Ερντογάν, κατά την επίσκεψή του στη Μαναβγκάτ, μια πόλη που επλήγη από τις πυρκαγιές.

Κατά μέσο όρο, την τελευταία δεκαετία εκδηλώνονταν περισσότερες από 2.600 πυρκαγιές κάθε χρόνο στην Τουρκία, όμως πέρσι ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στις 3.400, σύμφωνα με τον Χουσρέβ Οζκαρά, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Τούρκων Δασολόγων.

Tηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ για τις πυρκαγιές στην Αττάλεια επισημαίνοντας την ετοιμότητα της ΕΕ για παροχή βοήθειας.

Spoke to @MevlutCavusoglu about efforts to deal with forest fires near Antalya. This shows exposure to risks of climate change.

Full solidarity with Turkey and readiness to provide support.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 31, 2021