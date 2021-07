Έκρηξη στο Λεβερκούζεν: Ένας νεκρός, 16 τραυματίες και 4 αγνοούμενοι

Newsroom eleftherostypos.gr

Έκρηξη στο Λεβερκούζεν: Ένας νεκρός, 16 τραυματίες και τέσσερις αγνοούμενοι είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στο χημικό πάρκο του Λεβερκούζεν.

Η φωτιά, η οποία ξέσπασε σε τρεις δεξαμενές με εύφλεκτο διαλυτικό υγρό, έχει κατασβεστεί, ωστόσο πυκνός μαύρος καπνός αναδύεται από το σημείο και οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους.

#Germany🇩🇪:An explosion at chemical plant in #Leverkusen, declared extreme threat.

An explosion at a chemicals plant of Leverkusen led to an "extreme danger" warning being issued and residents of the city being urged to close windows and stay indoors. pic.twitter.com/dQM1144X3J

