Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

«Ο τολμών νικά», λέει η παροιμία. Αυτό θα πίστευε και ο άνδρας του παρακάτω βίντεο, ο οποίος έκανε πρόταση γάμου στην σύντροφό του σε γήπεδο του μπέιζμπολ, μπροστά σε φιλάθλους και παίκτες. Όλο αυτό το πλήθος μπόρεσε να παρακολουθήσει μέσω γιγαντοοθόνης την απόρριψη της πρότασης από την τρομοκρατημένη σύντροφο του νεαρού, η οποία έφυγε τρέχοντας προς τις κερκίδες, μόλις άκουσε τα τρυφερά λόγια:

Μπορεί ο τολμών αυτή τη φορά να μην νίκησε, όμως έγινε viral στο Instagram, μαζεύοντας 125.317 προβολές. Είναι και αυτή μια κατάκτηση!

Ένα σκυλί που δεν μπορεί- και κυρίως δεν θέλει- να ολοκληρώσει μια διαδρομή με εμπόδια σκόρπισε το γέλιο στους χρήστες του Twitter. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε βλέπουμε το σκυλάκι να διασχίζει με βαριά καρδιά το μεγαλύτερο τμήμα της «κούρσας», οδηγούμενο με λουρί από τον ιδιοκτήτη του. Η οριστική του παραίτηση έρχεται, όταν συνειδητοποιεί ότι θα πρέπει να κάνει κοτζάμ…άλμα για να υπερπηδήσει το τελευταίο εμπόδιο.

Some doggos aren’t built for the obstacle course. Wait for it… pic.twitter.com/M50Y3jOBFc

Η βαριεστημένη διάθεση του σκύλου προκάλεσε τη συμπάθεια χιλιάδων θεατών. «Έτσι είμαι και εγώ κάθε Δευτέρα», σχολίασε ένας. «Εγώ θα του έδινα 11/10 πόντους», υποστήριξε ένας άλλος. «Δέκα πόντους γιατί ολοκλήρωσε την κούρσα και έναν ακόμα, γιατί το έκανε με στυλ!»

Ένας χρήστης του Twitter ονόματι Τζούλιαν Κινγκ εντυπωσίασε τους ακολούθους του με ένα βίντεο, στο οποίο ο ίδιος κάνει σχοινάκι- και μάλιστα διπλό.

I just pulled my car over, and served these girls 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/cBLjrQ7o6A

Τα απίστευτα αντανακλαστικά και η ευκινησία του κάνουν το σχοινάκι να μοιάζει με απλή υπόθεση, ωστόσο οι χρήστες που «ξέρουν», σχολίασαν ότι τον ζηλεύουν πολύ: «Πολύ θα ήθελα να μπορώ να το κάνω και εγώ αυτό, αλλά ποτέ δεν το πετύχαινα!», έγραψε ένας σχολιαστής. Ένας άλλος, πάλι, δημοσίευσε το παρακάτω βιντεάκι, με τη λεζάντα: «Δεν θα τολμούσα καν να το επιχειρήσω, γιατί ξέρω πώς θα κατέληγα!»

I wouldn’t even be brave enough to try because I know how it’d end up for me pic.twitter.com/uVtgI7v4Bc

— Sweet Dee (@hotmessexpressx) July 19, 2021