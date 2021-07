Newsroom eleftherostypos.gr

Τη βαθιά ανησυχία του ΟΗΕ για τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχουν οι πρόσφατες εξελίξεις στα Βαρώσια στις συνομιλίες διευθέτησης του Κυπριακού εξέφρασε η ειδική αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ. Η ειδική αντιπρόσωπος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις δύο εκθέσεις του Αντόνιο Γκουτέρες («ΟΥΝΦΙΚΥΠ» και «Καλές Υπηρεσίες») καθώς και για τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων.

Όπως σημείωσε η κ. Σπέχαρ, «το Συμβούλιο Ασφαλείας ακόμη διαβουλεύεται στο θέμα των Βαρωσίων και η Γραμματεία θα κάνει περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα. Υπενθύμισα στο Συμβούλιο ότι ο ΓΓ έχει συστηματικά καλέσει τα μέρη να αποφύγουν οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις και να εκτροχιάσουν τις προσπάθειες για συνέχιση του διαλόγου, σε αναζήτηση κοινού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των Βαρωσίων».

Υπενθυμίζεται πως τις πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν από τα Κατεχόμενα καταδίκασαν σειρά χωρών, μελών και μη του ΣΑ του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων η ΗΠΑ, η ΕΕ, η Βρετανία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος κ.α..

Σε «διπλωματικό πυρετό» βρίσκονται, εξάλλου, η Αθήνα και η Λευκωσία, οι οποίες συντονίζουν την αντίδραση τους στα διεθνή φόρα.

Στην Κύπρο συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο υπό τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, το οποίο ενημερώθηκε για όλα τα διαβήματα στα οποία προβαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ έγινε ανταλλαγή απόψεων και κατατέθηκαν προτάσεις από τα κόμματα για τρόπους περαιτέρω αντίδρασης, τις οποίες η κυβέρνηση θα μελετήσει.

Κύπρος: Οι εξαγγελίες πλήττουν καίρια τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

Το Εθνικό Συμβούλιο επισημαίνει πως στόχος της Τουρκίας με τις νέες εξαγγελίες είναι η περαιτέρω προώθηση των σχεδιασμών της για οριστικοποίηση της διχοτόμησης.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως το Εθνικό Συμβούλιο επανέλαβε την κοινή θέση πως η αλλαγή του καθεστώτος τμήματος της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, από στρατιωτική σε περιοχή αστικής χρήσης, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ειδικά των ψηφισμάτων 550 (1984) και 789 (1992), τα οποία καλούν για άμεση μεταβίβαση της περιοχής υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτές οι εξαγγελίες πλήττουν καίρια τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίτευξη συνολικής λύσης στη βάση των περί Κύπρου ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Δικαίου, αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μητσοτάκης: Οι απόπειρες νομιμοποίησης παράνομων πεπραγμένων δεν παραπλανούν κανέναν

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ηχηρό μήνυμα στον Ταγίπ Ερντογάν για το άνοιγμα των Βαρωσίων, δηλώνοντας χθες ότι οι απόπειρες νομιμοποίησης παράνομων πεπραγμένων δεν παραπλανούν κανέναν. Σε παρέμβασή του χθες στην εκδήλωση «Strengthening US-Cyprus relations in the face of Turkish Intransigence», την οποία διοργάνωσε η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (PSEKA), ο Κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στο άνοιγμα των Βαρωσίων από τον Τούρκο πρόεδρο.

«Οι σημερινές (σ.σ. χθεσινές) ανακοινώσεις από την τουρκική πλευρά, ανήμερα της επετείου των τραγικών γεγονότων του 1974, αποτελούν μία ακόμα απόδειξη -σε περίπτωση που χρειαζόταν- της απολύτως απαράδεκτης θέσης της Άγκυρας», τόνισε αρχικά ο πρωθυπουργός.

Παρά τις σοβαρές προκλήσεις, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα είναι ενωμένες και προσηλωμένες στην προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην ευρύτερη γειτονιά μας. «Ενωμένες στην αξίωση για τον σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας, του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Ενωμένες στη διαρκή προσπάθεια για την προώθηση του διαλόγου, της συνεργασίας και της ανάπτυξης με σημαντικούς εταίρους, στην περιοχή και πέρα από αυτή», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Διπλωματικός μαραθώνιος Δένδια

Ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών έχει αποδυθεί σε διπλωματικό μαραθώνιο. Μετά το Ισραήλ, μετέβη στην Κύπρο, όπου συζήτησε τον συντονισμό της δράσης Αθήνας-Λευκωσίας έναντι της τουρκικής προκλητικότητας με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη και τον ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Αμέσως μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, παρόντος του κ. Χριστοδουλίδη, ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι είχαν εκτενή συζήτηση για τα επόμενα βήματα της αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας και παραβατικότητας.

«Από εκεί και πέρα, σε απόλυτο συντονισμό θα κινηθούμε και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε όλα τα διεθνή fora. Ούτε η Ελλάδα, ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε, νομίζουμε, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ανεχθούν την τουρκική παραβατικότητα, την επιβολή τετελεσμένων επί του εδάφους», διεμήνυσε ο κ. Δένδιας.

Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας απέστειλε επιστολή προς τον Γάλλο ομόλογό του, Jean-Yves Le Drian, σχετικά με τις τουρκικές παράνομες ενέργειες στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων.

Σημειώνεται ότι η Γαλλία έχει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας τον τρέχοντα μήνα.

Στην επιστολή του, ο υπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι η εξαγγελία των τουρκικών αρχών αποτελεί μια ακόμα τρανή απόδειξη ότι η Τουρκία περιφρονεί την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2561 (2021), η οποία επαναλαμβάνει το καθεστώς των Βαρωσίων, όπως αυτό αναφέρεται σε άλλες σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επισημαίνει ότι η επιστροφή των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους, υπό διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί προτεραιότητα, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς να αναμένεται το αποτέλεσμα των συζητήσεων για άλλες πτυχές του Κυπριακού.

Βαρώσια: Διπλό «χαστούκι» από ΗΠΑ σε Ερντογάν και Τουρκία

Ηδη, οι ΗΠΑ έχουν καταδικάσει σε όλα τα επίπεδα τη μονομερή ενέργεια του Ερντογάν και έχουν διαμηνύσει την πρόθεση της Ουάσιγκτον να αντιδράσει στους τουρκικούς σχεδιασμούς για την περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επικοινωνία με εταίρους που σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο προκειμένου να παραπέμψουν το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητώντας την καταδίκη των μονομερών ενεργειών της Αγκυρας.

Ο κ. Μπλίνκεν έκανε λόγο για μία απαράδεκτη απόφαση, εκφράζοντας την απερίφραστη καταδίκη των ΗΠΑ και προτρέποντας την Άγκυρα και την τουρκοκυπριακή ηγεσία να αλλάξουν ριζικά την πολιτική που ακολουθούν στο ζήτημα των Βαρωσίων και να ανακαλέσουν την απόφασή τους και όλα τα μέτρα που έχουν λάβει από τον Οκτώβριο του 2020.

Μάλιστα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Αντονι Μπλίνκεν, επικοινώνησε με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, καταδικάζοντας την τουρκική πρόκληση στα Βαρώσια. «Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την τουρκοκυπριακή ανακοίνωση με τη στήριξη της Τουρκίας για τα Βαρώσια», τόνισε ο Μπλίνκεν. «Αυτό είναι απαράδεκτο και μη συμβατό με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Πιέζουμε για μια ισχυρή απάντηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Επιπλέον, η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτόρια Νούλαντ, κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, επισήμανε ότι η Ουάσιγκτον απορρίπτει την τουρκική πρόταση για τη δημιουργία δύο κρατών στην Κύπρο και καταδικάζει τις κινήσεις για το άνοιγμα τμήματος της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων.

Στο πλευρό της Κύπρου η Ρωσία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, υπογράμμισε σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, την προσήλωση της Ρωσίας στην υλοποίηση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

«Από ρωσικής πλευράς υπογραμμίστηκε η προσήλωση στην αυστηρή τήρηση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία προβλέπουν τη δημιουργία στην Κύπρο μιας διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας μέσω απευθείας συνομιλιών της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Επισημάνθηκε η ανάγκη αποφυγής οποιωνδήποτε βημάτων που εγκυμονούν αποσταθεροποίηση της κατάστασης και δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια στην οδό αναζήτησης λύσης του Κυπριακού προβλήματος, στο γνωστό πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Βρετανία: Να πάρει πίσω τις ενέργειες στα Βαρώσια η Τουρκία

Το Λονδίνο είναι «βαθιά ανήσυχο» για την εξαγγελία για τα Βαρώσια που έγινε κατά την επίσκεψη του προέδρου Ερντογάν στην Κύπρο, δήλωσε εκπρόσωπος του Foreign Office.

«Η ανακοίνωση αντιτίθεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στην Προεδρική Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας της 8ης Οκτωβρίου 2020, που καλούσε την Τουρκία να σταματήσει και να αναστρέψει τις ενέργειές της στα Βαρώσια», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Κίνα: Συζητάμε στο ΣΑ του ΟΗΕ περαιτέρω μέτρα

Ο πρέσβης της Κίνας στη Λευκωσία, Λιου Γιαντάο, σε ανάρτησή του στο twitter ανέφερε πως γίνονται επαφές με τα άλλα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, για περαιτέρω μέτρα που μπορεί να ληφθούν σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των Βαρωσίων.

Η Γαλλία θα εγείρει το θέμα για τα Βαρώσια στον ΟΗΕ

Η Γαλλία, που έθεσε το θέμα της Αμμοχώστου ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά τις διαβουλεύσεις για την Κύπρο, κάνει έκκληση για τον πλήρη σεβασμό των ψηφισμάτων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας, και θα αναφερθεί σε αυτό το θέμα στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που θα λάβουν χώρα σήμερα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Ιβ Λεντριάν, εξέφρασε την υποστήριξή του στην Κύπρο και τη λύπη της γαλλικής κυβέρνησης για τη στάση της Τουρκίας.

Ανησυχεί και το Βερολίνο

Τη «μεγάλη ανησυχία» της για τις ανακοινώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περί μερικού ανοίγματος των Βαρωσίων εξέφρασε η γερμανική κυβέρνηση και κάλεσε την Άγκυρα να τηρήσει τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

Οπως τόνισε το Βερολίνο, «μονόπλευρα βήματα» από την Τουρκία «κάθε άλλο παρά βοηθούν», ενώ «θέτουν σε κίνδυνο την πρόοδο των τελευταίων μηνών στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό».

Καταδικάζει η Αίγυπτος

Τη βαθιά ανησυχία της Αιγύπτου για την προκλητική στάση της Τουρκίας στο θέμα των Βαρωσίων εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας και κάνει λόγο για παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου εκφράζει βαθιά ανησυχία για όσα ανακοινώθηκαν σχετικά με την αλλαγή του καθεστώτος της περιοχής Βαρωσίων στην Κύπρο, για το εν μέρει άνοιγμά της, κατά παράβαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», τονίζεται σε ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση επισημαίνει, παράλληλα, ότι «η Αίγυπτος επιβεβαιώνει την έκκλησή της για την ανάγκη τήρησης των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και για αποχή από μονομερείς ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε περιπλοκές των καταστάσεων και να αυξήσουν το επίπεδο εντάσεων».

