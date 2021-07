Ο Γιούνκερ αποκαλύπτει την αιτία για το τρέμουλο της Μέρκελ [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Το τρέμουλο της καγκελαρίου Μέρκελ σόκαρε το φθινόπωρο του 2019. Η Μέρκελ κυβέρνησε τη Γερμανία για 16 χρόνια και κατάφερε με τους ελιγμούς της να ξεπεραστούν πολλές κρίσεις, άλλωστε είναι γνωστή για την αντοχή και την επιμονή της.

Όμως, το φθινόπωρο του 2019, αυτή η εικόνα απέκτησε ρωγμές: Όλοι θυμούνται τις εικόνες με την Μέρκελ να τρέμει για ορισμένα λεπτά κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων και συνεντεύξεων Τύπου. Ο επί σειράν ετών πολιτικός συνοδοιπόρος της στην Ευρώπη, ο Zαν Κλοντ Γιουνκέρ, λύνει τώρα το αίνιγμα του τρέμουλου της καγκελαρίου.

Στο ντοκιμαντέρ του δικτύου RTL «Άνγκελα Μέρκελ – η πορεία της, τα μυστικά της και το μέλλον της», ο Γιουνκέρ λέει ότι η καγκελάριος του είπε μετά το δεύτερο τρέμουλο ενώ στεκόταν: «φοβάμαι τώρα ότι αυτό θα συμβεί ξανά και ξανά. Της ήταν πολύ ενοχλητικό να πρέπει να κάθεται για ένα ορισμένο διάστημα όταν υποδεχόταν επισκέπτες ξένων κρατών. Ο βασικός λόγος, ωστόσο, δεν ήταν ψυχολογικός ή διανοητικός, αλλά μάλλον μια λανθάνουσα υπερκόπωση. Αυτή η γυναίκα εργαζόταν 17 και 18 ώρες την ημέρα, ούτε και οι πιο έμπειροι άντρες δεν το αντέχουν αυτό».

