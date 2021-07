Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Τυχερές μέσα στην ατυχία τους υπήρξαν δυο τουρίστριες, που απολάμβαναν τη θέα κάνοντας…κούνια πάνω από το φαράγγι Σουλάκ της Ρωσίας. Το φαράγγι αυτό έχει βάθος που ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο και, όπως καταλαβαίνετε, το να κάνεις κούνια από πάνω του ισοδυναμεί με εξτρίμ σπορ, όπως π.χ. το μπάντζι τζάμπινγκ.

Οι τουρίστριες απολάμβαναν, πάντως, τη δραστηριότητα, ώσπου ένα από τα σύρματα που συγκρατούσαν την κούνια έσπασε, εκσφενδονίζοντάς τες στο κενό. Για καλή τους τύχη, οι κοπέλες προσγειώθηκαν σε μια μικρή ξύλινη πλατφόρμα που βρισκόταν στα…μισά του φαραγγιού. Η πτώση τελικά στοίχισε στις γυναίκες μερικούς μώλωπες και γρατζουνιές, αλλά τουλάχιστον γλίτωσαν από τα χειρότερα.

Viral στο TikTok και το Instagram έγινε το βίντεο μιας γυναίκας, που αποφάσισε να…αποκαλύψει το όνομά της στα δύο της σκυλιά.

«Μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω τον Ρούγκερ εδώ και 5 χρόνια και την Λόλα εδώ και 12, και δεν τους έχω πει το όνομά μου», λέει η γυναίκα στην αρχή του βίντεο. Μετά την εισαγωγή αυτή, η κοπέλα- ονόματι Τέιλορ- συστήνεται στα σκυλιά της, η αντίδραση των οποίων είναι ξεκαρδιστική.

Dogs are the best.. 😂 pic.twitter.com/Ev3OhAYHwb

Το βιντεάκι σχολιάστηκε από δεκάδες χρήστες, καταρχάς από ιδιοκτήτες κατοικιδίων που συνειδητοποίησαν πως ούτε οι ίδιοι είχαν κάνει τις απαραίτητες συστάσεις με τα ζωάκια τους. Μια γυναίκα, που συστήθηκε στις…γάτες της, μοιράστηκε με το ίντερνετ και τη δικιά τους αντίδραση:

What my cats did when I tried to introduce myself 😍 pic.twitter.com/8iLNhmEFOz

— jvtm (@Wah_Do_Demm) July 12, 2021