Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Καταδίκασε ανοιχτά τον ρατσισμό των Άγγλων οπαδών

Σε μια σπάνια δημόσια δήλωση από μεριάς του, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ καταδίκασε τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχτηκαν παίκτες της Εθνικής Αγγλίας από συμπατριώτες τους, μετά την έκβαση του χθεσινού αγώνα.

Οι επιθέσεις αφορούν κυρίως τους παίκτες Μπουκάγιο Σάκα, Μάρκους Ράσφορντ και Τζέιντον Σάντσο. Οι τρεις τους δέχθηκαν ακραία ρατσιστικά σχόλια μέσω του διαδικτύου, αφότου ο καθένας τους έχασε από ένα πέναλτι στον τελικό. Η κατάσταση κορυφώθηκε με τον βανδαλισμό μιας τοιχογραφίας στην πόλη Γουίτφορντ, η οποία απεικονίζει το πρόσωπο του Ράντφορντ.

Η τοιχογραφία με τον Μάρκους Ράσφορντ, που υπέστη βανδαλισμό από οπαδούς της Εθνικής Αγγλίας, βρίσκεται πλέον σε διαδικασία αποκατάστασης.

Η ρατσιστική συμπεριφορά των οπαδών καταδικάστηκε άμεσα από την αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) και τον πρωθυπουργό της Μ. Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον. Η ίδια η Εθνική Αγγλίας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση υπεράσπισης των παικτών της, γράφοντας: «Είμαστε αηδιασμένοι που ορισμένα μέλη της ομάδας μας -που έδωσαν τα πάντα γι’ αυτή τη φανέλα το εφετινό καλοκαίρι- έχουν υποστεί ρατσιστική κακοποίηση στο διαδίκτυο μετά το σημερινό παιχνίδι.Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ξεκάθαροι πως οποιοσδήποτε κρύβεται πίσω από μια τέτοια αηδιαστική συμπεριφορά, δεν είναι ευπρόσδεκτος για να ακολουθήσει την ομάδα.[…]».

Η βρετανική αστυνομία απ’ την πλευρά της ανέφερε ότι θα ερευνήσει τα συγκεκριμένα μηνύματα και τα επιθετικά posts. «Γνωρίζουμε ότι ορισμένα επιθετικά και ρατσιστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατευθύνονται προς τους ποδοσφαιριστές μετά τον τελικό του Euro2020. Αυτή η καταχρηστική συμπεριφορά είναι εντελώς απαράδεκτη, δεν θα γίνει ανεκτή και θα διερευνηθεί», ανέφερε στο Twitter η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Πολλές προσωπικότητες από τους χώρους του αθλητισμού, των τεχνών και της πολιτικής κάλεσαν πλατφόρμες όπως το Twitter, το Instagram και το Facebook σε συνεργασία με τις Αρχές, ώστε να δοθεί ένα τέλος στη διαδικτυακή κακοποίηση που υφίστανται οι παίκτες.

To Instagram του Μπουκάγιο Σάκα γέμισε με προσβλητικά σχόλια, δευτερόλεπτα μετά την αποτυχημένη εκτέλεση πέναλτι εκ μέρους του.

Η έκταση που έλαβαν οι επιθέσεις κατά των τριών παικτών ώθησε και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στο να τοποθετηθεί δημόσια, καταδικάζοντάς τες. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος μάλιστα τυχαίνει να είναι και ο Πρόεδρος της FA, κατέφυγε στο Twitter για να σχολιάσει τα εξής:

«Έχω “αρρωστήσει” από την ρατσιστική κακοποίηση που υφίστανται παίκτες της Αγγλίας μετά τον χθεσινό αγώνα. Είναι απολύτως απαράδεκτο το ότι οι παίκτες πρέπει να αντιμετωπίζουν μια τέτοια αποκρουστική συμπεριφορά. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος άμεσα και οι δράστες να βρεθούν υπόλογοι για τις πράξεις τους».

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.

It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.

It must stop now and all those involved should be held accountable. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021