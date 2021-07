Newsroom eleftherostypos.gr

Μια διαφήμιση της καμπάνιας εμβολιασμού που κυκλοφόρησε η αυστραλιανή κυβέρνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το κοινό, εξαιτίας της σοκαριστικής της γλαφυρότητας.

Το σύντομο βίντεο της διαφήμισης απεικονίζει μια νεαρή γυναίκα, ασθενή του κορονοϊού, η οποία βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας, συνδεδεμένη με ιατρικό αναπνευστήρα. Η γυναίκα βρίσκεται σε κατάσταση απόγνωσης, πασχίζοντας με κόπο να αναπνεύσει. Το κείμενο που συνοδεύει το βίντεο λέει στους Αυστραλούς: «Ο κορονοϊός μπορεί να προσβάλλει τον οποιονδήποτε. Κλείστε ραντεβού για τον εμβολιασμό σας».

Completely offensive to run an ad like this when Australians in this age group are still waiting for their bloody vaccinations. https://t.co/4xF5hZAkqp

— Hugh Riminton (@hughriminton) July 11, 2021