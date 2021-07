Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Η πισίνα έχει βάθος 60,02 μέτρων και αναμένεται να αποτελέσει μια από τις δημοφιλέστερες ατραξιόν της φουτουριστικής πόλης.

Η είδηση των εγκαινίων της πισίνας έγινε γνωστή αρχικά μέσω του Instagram, όπου ο πρίγκιπας του Ντουμπάι, Χαμντάν μπιν Μοχάμεντ αλ Μακτούμ, ανέβασε ένα εντυπωσιακό βίντεο που αποκαλύπτει την περίπλοκη κατασκευή της.

Το βίντεο του πρίγκιπα ακολούθησε μια ανάρτηση από τον λογαριασμό των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες, με ένα ακόμη βιντεάκι από το εσωτερικό της πισίνας, που έκοψε την ανάσα χιλιάδων θεατών.

Σύμφωνα με την ανάρτηση των Ρεκόρ Γκίνες, η απόκοσμη και εντυπωσιακή πισίνα του Ντουμπάι θα χρησιμοποιείται κυρίως για καταδύσεις και προπονήσεις, αλλά και για πολλές ακόμη ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας υποβρύχιους φωτισμούς και ηχοσυστήματα, η πισίνα διαθέτει πολλαπλές «αίθουσες» διασκέδασης, που περιέχουν από τραπέζια του…πινγκ- πονγκ μέχρι σκακιέρες. «Μοιάζει σαν μια βυθισμένη πολιτεία», έγραψαν πολλοί από τους εντυπωσιασμένους σχολιαστές. Δε συμφωνείτε;

Ένα αμφιλεγόμενο βίντεο κατάφερε να γίνει viral την εβδομάδα αυτή, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις εκ μέρους των θεατών. Σε αγώνα μπέιζμπολ στις ΗΠΑ, ένας πατέρας που καθόταν στις κερκίδες, με την κόρη του και μια μπύρα ανά χείρας, αποφάσισε να αφήσει την κόρη και όχι την…μπύρα, όταν το μπαλάκι ξέφυγε προς την κατεύθυνσή του.

Wait, did I just see this guy a) drop his baby, b) catch the ball, C) catch the falling baby, & D) not spill his beer?! Grasshopper! That’s some Jedi/Kung Fu dad ish! pic.twitter.com/IKUuKDAiB6

— [email protected] (@Jason) July 5, 2021