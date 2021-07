Ολλανδία: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο δημοσιογράφος

Newsroom eleftherostypos.gr

Ολλανδία: Διάσημος ολλανδός δημοσιογράφος, ειδικευμένος σε υποθέσεις ποινικής φύσης, ο οποίος είχε δεχθεί επανειλημμένα απειλές κατά της ζωής του, τραυματίστηκε βαριά από σφαίρες χθες Τρίτη το βράδυ στο Άμστερνταμ, όπου έγινε στόχος επίθεσης την οποία ο ολλανδός πρωθυπουργός χαρακτήρισε «σοκαριστική και αδιανόητη».

«Η επίθεση εναντίον του Πέτερ Ρ. ντε Βρις είναι σοκαριστική και αδιανόητη, είναι επίθεση εναντίον ενός θαρραλέου δημοσιογράφου και κατά συνέπεια επίθεση εναντίον της ελευθερίας του Τύπου, που είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατία μας και για το κράτος του δικαίου μας», είπε ο Μαρκ Ρούτε, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Χάγη.

Ο δημοσιογράφος και τηλεοπτικός παρουσιαστής, 64 ετών, είναι προσωπικότητα γνωστή στην Ολλανδία για τον ρόλο που έχει διαδραματίσει σε υποθέσεις εγκλημάτων. Εμφανιζόταν συχνά στον ρόλο εκπροσώπου θυμάτων ή στον στενό κύκλο μαρτύρων-κλειδιών. Έχει δεχθεί αρκετές φορές απειλές κατά της ζωής του στην καριέρα του.

Crime reporter Peter R. de Vries, known for his work in exposing the Dutch underworld, was shot and seriously wounded on a street in Amsterdam https://t.co/U3EdvaYWN0 pic.twitter.com/8pDGQ8iiEW

— Reuters (@Reuters) July 7, 2021