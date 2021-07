Συναγερμός στη Ρωσία: Ένοπλος κρατά ομήρους σε τράπεζα

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται ομηρία σε υποκατάστημα της τράπεζας Sberbank στη Ρωσίας, στην πόλη Tyumen, σύμφωνα με το Sputnik.

Ο δράστης κρατάει ομήρους τρεις εργαζόμενους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο θύτης απειλεί να ανατινάξει το μέρος και ζητάει λίτρα 15 εκατομμύρια ρούβλια.

Το υπόλοιπο κτίριο που στεγάζει το υποκατάστημα της τράπεζας εκκενώθηκε, με 50 άτομα να απομακρύνονται.

An assailant has taken 3 people hostage at a Sberbank branch in Tyumen, Siberia this morning, threatening to blow the place up and demanding 15 million rubles as ransom, RIA reports citing law enforcement. The building housing the branch has been evacuated https://t.co/V0yCMQ1ZIM

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) July 7, 2021