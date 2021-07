Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας από τις ΗΠΑ θέλησε να δει αν οι σκύλοι ονομάζονται δικαίως «οι πιο πιστοί φίλοι του ανθρώπου». Για να το διαπιστώσει αυτό ο νεαρός άνδρας, ονόματι Σπίνερ, μπήκε σε μια πισίνα και άρχισε να κάνει ότι πνίγεται, καθώς ο σκύλος του, ο Μπούγκι, τον παρακολουθούσε απ’ έξω.

Learned how much boogie loves me today 😂💙 pic.twitter.com/8wo4BPrm3M

— SacManSpin⚡️ (@SpinnerAlmighty) July 5, 2021