Λίγες εβδομάδες πριν τα 113ά γενέθλιά του, ο Πορτορικανός Εμίλιο Φλόρες Μαρκέζ καταγράφηκε από το Βιβλίο των Ρεκόρ «Γκίνες» ως ο γηραιότερος εν ζωή άνδρας του κόσμου.

Ο Μαρκέζ γεννήθηκε στο Πουέρτο Ρίκο στις 8 Αυγούστου του 1908, όντας 112 ετών και 326 ημερών όταν τα «Γκίνες» επιβεβαίωσαν το ρεκόρ του, την περασμένη Τετάρτη. Μεγαλώνοντας, ο άνδρας υπήρξε το δεύτερο μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί από 11 αδέρφια και βοηθούσε από μικρή ηλικία τους γονείς του στις δουλειές του σπιτιού και στην ανατροφή των μικρότερων αδερφών του.

Marquez was born on August 8, 1908, in Carolina, Puerto Rico. He was the first-born son and the second oldest of 11 children born to Alberto Flores Melendez and Margarita Márquez-Garcia. He helped on the family farm and also assisted in taking care of his nine surviving siblings. pic.twitter.com/SWuc09nqMY

Για πολλά χρόνια, ο Μαρκέζ, ο οποίος υπήρξε επίσης ο πρωτότοκος γιος της οικογένειάς του, εργαζόταν ως καλλιεργητής και μεταφορέας στην φυτεία ζαχαροκάλαμου που διατηρούσε η οικογένειά του. «Η φάρμα μας υπήρξε το μέρος όπου πέρασα το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής μου, βοηθώντας την οικογένεια», δηλώνει τώρα ο υπερήλικος άνδρας.

Ο Μαρκέζ υπήρξε παντρεμένος επί 75 χρόνια με τη σύζυγό του, Αντρέα Πέρεζ, η οποία απεβίωσε το 2010. Το ζευγάρι απέκτησε μαζί 4 παιδιά, 5 εγγόνια και 5 δισέγγονα. Πλέον, ο 112χρονος ζει στην περιοχή Ρίο Πέδρας του Πουέρτο Ρίκο, μαζί με τα 2 παιδιά του που βρίσκονται ακόμη εν ζωή: Την Τίρσα και τον Μιγίτο.

Marquez aka “Don Millo”—was married for 75 years to Andrea Perez until she died in 2010. They had four children, two of whom are still alive. He currently lives with his children, Tirsa and “Millito,” in Rio Piedras, Puerto Rico. He has 5 grandchildren and 5 great-grandchildren. pic.twitter.com/4RGtFVWUif

