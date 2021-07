Newsroom eleftherostypos.gr

Ρωσικά πολεμικά πλοία πραγματοποίησαν γυμνάσια με πραγματικά πυρά στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (1/7/2021) ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας, ενώ η Ουκρανία και χώρες του ΝΑΤΟ διεξάγουν στρατιωτικές ασκήσεις στην ίδια ευρύτερη περιοχή.

Τα γυμνάσια με την ονομασία Sea Breeze, με επικεφαλής την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, διεξάγονται έπειτα από κορύφωση των εντάσεων ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Μόσχα μετά την ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα από τη Ρωσία πως έριξε προειδοποιητικά πυρά και βόμβες στην πορεία πλεύσης βρετανικού πολεμικού πλοίου για να το διώξει από τα χωρικά της ύδατα κοντά στην Κριμαία.

Το Λονδίνο ανακοίνωσε πως δεν συμφωνεί με την περιγραφή που έκανε η Μόσχα για το επεισόδιο, το οποίο σημειώθηκε κοντά στη χερσόνησο, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014.

Η Μόσχα είχε ζητήσει τη ματαίωση της άσκησης Sea Breeze πριν αυτή αρχίσει και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχει δηλώσει πως θα αντιδράσει, αν είναι απαραίτητο, για να διαφυλάξει την εθνική ασφάλεια.

Russian warships have carried out a live fire training exercise in the Black Sea, the country’s Black Sea fleet said on Thursday, as Ukraine and NATO countries held military drills in the same wider area. https://t.co/aQqCp7fqPH

— ANews (@anews) July 1, 2021