Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Ποιος το περίμενε ότι τα καβούρια θα ήξεραν να…χορεύουν- και μάλιστα με τέλειο συγχρονισμό! Στο παρακάτω βίντεο, βλέπουμε δεκάδες μικρά αρσενικά καβούρια που πραγματοποιούν μια ομαδική «χορογραφία», προκειμένου να προσελκύσουν θηλυκά ταίρια.

These little male crabs are making collective movements with their colourful claws to attract the female crabs.

It’s always interesting to know more about nature and it’s creations. pic.twitter.com/VaYmOBdIOb

— Sudha Ramen 🇮🇳 (@SudhaRamenIFS) June 28, 2021