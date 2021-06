Πέθανε ο πρώην υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και αρχιτέκτονας του πολέμου του Ιράκ, Ντόναλντ Ράμσφελντ

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ντόναλντ Ράμσφελντ, πρώην υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, βασικός αρχιτέκτονας του πολέμου στο Ιράκ έως ότου ο πρόεδρος Τζορτζ Ουόκερ Μπους τον αντικατέστησε, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.



Αιτία θανάτου είναι το πολλαπλούν μυέλωμα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της οικογένειας.

«Η ιστορία μπορεί να τον θυμάται για τα εξαιρετικά επιτεύγματά του για έξι δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας, αλλά για εκείνους που τον γνώριζαν καλύτερα και των οποίων η ζωή άλλαξε για πάντα, θα θυμόμαστε την ακλόνητη αγάπη του για τη σύζυγό του Τζόις, την οικογένεια και τους φίλους του και την ακεραιότητα που έφερε σε μια ζωή αφιερωμένη στη χώρα», σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF

— Donald Rumsfeld (@RumsfeldOffice) June 30, 2021