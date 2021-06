«Φλέγεται» ο πλανήτης: Θερμοκρασίες ρεκόρ σε Καναδά, ΗΠΑ και Ρωσία

Newsroom eleftherostypos.gr

Καναδάς: «Φλέγεται» ολόκληρος ο πλανήτης από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που «σαρώνει» ολόκληρες χώρες και έχει χτυπήσει και την Ελλάδα η οποία διανύει τη δεύτερη εβδομάδα υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών.

Στον Καναδά το θερμόμετρο κατέγραψε την Τρίτη 49,5 ° Κελσίου στο Βανκούβερ ενώ στη Σιβηρία ο υδράργυρος έφτασε τους 48 βαθμούς.

Στη χώρα της Βόρειας Αμερικής και συγκεκριμένα στην περιοχή του Βανκούβερ, σημειώθηκαν ξαφνικά δεκάδες θάνατοι οι οποίοι οφείλονταν άμεσα, σύμφωνα με τις αρχές στην αφόρητη ζέστη, Η βασιλική χωροφυλακή του Καναδά (GRC, η ομοσπονδιακή αστυνομία) και η αστυνομία του Βανκούβερ ενημέρωσαν με χωριστές ανακοινώσεις τους ότι καταγράφηκαν τουλάχιστον 134 ξαφνικοί θάνατοι από την Παρασκευή στην περιοχή της καναδικής μητρόπολης στις ακτές στον Ειρηνικό, που έχει πιαστεί στην αρπάγη ιστορικού κύματος καύσωνα, όπως και οι δυτικές ΗΠΑ.

Lytton in British Colombia broke Canada's temperature record for 3rd straight day 29 June with an incredible 49.5°C

The #heatwave has multiple impacts on health, ecosystems and infrastructure

The list of heat advisories from @environmentca is mind-blowinghttps://t.co/CTvHIH2ZED pic.twitter.com/pwdzi1wadf

— World Meteorological Organization (@WMO) June 30, 2021