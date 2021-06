Λονδίνο: Υπό έλεγχο η φωτιά σε σταθμό του μετρό

Newsroom eleftherostypos.gr

Λονδίνο: Εκατό πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν σήμερα για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Λονδίνο, εξαιτίας της οποίας εκκενώθηκε ένας σιδηροδρομικός σταθμός και σταθμός του μετρό στη βρετανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Η φωτιά, που οδήγησε, επίσης, στην εκκένωση κτιρίων που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, τέθηκε υπό έλεγχο το απόγευμα τοπική ώρα, ανέφεραν οι πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν, ένας αξιωματικός της αστυνομίας και ένας πολίτης έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες, καθώς «εισέπνευσαν καπνό».

#BREAKING: Emergency services responding to reported fire and explosion at Elephant and Castle station in Londonpic.twitter.com/zmlfAMYZ7q

— I.E.N. (@BreakingIEN) June 28, 2021