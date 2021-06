Συναγερμός στο Λονδίνο - Μεγάλη φωτιά κοντά σε σταθμό του μετρό

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού έχει υψωθεί στο νότιο Λονδίνο, όπου μια φωτιά ξέσπασε στον σταθμό του μετρό Elephant and Castle νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας.

«Ο καπνός ακόμη βγαίνει, η περιοχή κάτω από τον σταθμό αποκαλείται Little Columbia και υπάρχουν πολλά μικρά μαγαζιά, τα οποία έχουν καλυφθεί από τον καπνό», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

BREAKING Huge plume of smoke after 'fireball explosion' near train station https://t.co/yqx2gyHeki pic.twitter.com/ONpwd44tIu

Apparently a repair shop underneath Elephant and Castle station has caught fire. Hope everyone is safe. #London #ElephantandCastle pic.twitter.com/jy3DOCnw9B

— Darren (@Darren94775262) June 28, 2021