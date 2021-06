Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Μια ανέμελη εκδρομή σε έναν παραθαλάσσιο… γκρεμό της Αυστραλίας διακόπηκε απότομα από την επέλαση ενός τεράστιου κύματος. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube και αλλού βλέπουμε μια κοπέλα να ποζάρει πάνω στο γκρεμό, με θέα τον ουρανό, τη θάλασσα και τα κύματα που σκάνε στο βράχο. Ο φίλος της που την βιντεοσκοπεί αντιλαμβάνεται το «κακό» που έρχεται και προειδοποιεί την κοπέλα, η οποία δεν ταράζεται ιδιαίτερα.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά βλέπουμε το τεράστιο κύμα να καλύπτει τα πάντα, ενώ η κάμερα του άνδρα κλείνει. Ευτυχώς, όπως μαθαίνουμε, η έλευση του κύματος δεν είχε θύματα, πέρα από το…καπέλο της γυναίκας.

Η εντυπωσιακή φωτογραφία έγινε viral, καθώς αποδείχθηκε πραγματική σπαζοκεφαλιά για όσους την είδαν. Η εικόνα αναρτήθηκε στο Twitter από τον φωτογράφο άγριας ζωής, Μόχαν Τόμας. Εκ πρώτης όψεως, θα έλεγε κανείς πως βλέπουμε μόνο μια λεοπάρδαλη στη φωτογραφία.

Can you spot a young leopard cubs face. @NikonIndia @ParveenKaswan pic.twitter.com/NPp3nBRFWs

Ο Τόμας, ωστόσο, έβαλε στο κοινό του..φυτιλιές, γράφοντας: «Μπορείτε να εντοπίσετε το μικρό λεοπαρδαλάκι;»

Η ανάρτηση μάζεψε δεκάδες σχόλια από χρήστες, μερικοί εκ των οποίων ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν το λεοπαρδαλάκι με την μία. Άλλοι ομολογούν ότι μπερδεύτηκαν τελείως. Αν ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία, ιδού η απάντηση που ψάχνετε:

Spotted it on the first go pic.twitter.com/rPiUkjLbGa

— Anupama Síngh (@GlitterrBird) June 25, 2021