Γερμανία: Πληροφορίες για 3 νεκρούς από την επίθεση με μαχαίρι στο Βίρτσμπουργκ [βίντεο]

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης Βίρτσμπουργκ στη Γερμανία, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αποκλείσει περιοχές του κέντρου της πόλης.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επιθέσεις με μαχαίρι, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τον πληθυσμό.

Σύμφωνα την γερμανική BILD, τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν και έξι άλλα τραυματίστηκαν, μερικά σοβαρά από την επίθεση. Όπως αναφέρει το γερμανικό Μέσο ο δράστης ακινητοποιήθηκε από έναν πυροβολισμό στο πόδι.

Η αστυνομία αναφέρει ότι πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες.

Την ίδια ώρα ένα βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη και πολίτες που προσπαθούν να τον αφοπλίσουν ανέβηκε στο Twitter.

BREAKING VIDEO: 2 people dead and multiple injured in stabbing attack at Barbarossaplatz in Wuerzburg, Germany. A man with a knife can be seen attacking people in the video:

pic.twitter.com/AhTFT2QtPw

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 25, 2021