Γαλλία: Επεισόδια σε ρέιβ πάρτι - Πέντε αστυνομικοί τραυματίες

Newsroom eleftherostypos.gr

Γαλλία: Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν κι ένας νεαρός ηλικίας 22 ετών έχασε το χέρι του, κατά την επιχείρηση διάλυσης από την αστυνομία ενός ρέιβ πάρτι, όπου συμμετείχαν 1.500 άνθρωποι, στη δυτική Γαλλία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί επενέβησαν τη νύχτα για να εμποδίσουν αυτό το ρέιβ πάρτι στη Βρετάνη, κοντά στο Ρεντόν. Σύμφωνα με την περιφέρεια, οι συμμετέχοντες επιχείρησαν να κάνουν το πάρτι στον ιππόδρομο της κοινότητας.

Five police officers were injured overnight in western France as they broke up a 1,500-strong illegal rave, authorities said Saturday, with one partygoer losing a hand in the clashes https://t.co/Dw4vXWAIWS

Η γιορτή οργανώθηκε παρά την απαγόρευση της κυκλοφορίας, που τίθεται σε ισχύ από τις 23.00.

Ο περιφερειάρχης του Ιλ ε Βιλέν, Εμανουέλ Μπερτιέρ, έκανε λόγο για «βίαια επεισόδια».

Σύμφωνα με την περιφέρεια, «1.500» άνθρωποι έδωσαν ραντεβού για ένα ρέιβ πάρτι προς τιμή ενός νεαρού άνδρα, του Στιβ Μαία Κανίσο, που είχε πεθάνει στη Νάντη (δυτικά) πριν από δύο χρόνια κατά τη διάρκεια της Γιορτής της Μουσικής, πέφτοντας στον ποταμό Λίγηρα, τη στιγμή της επέμβασης της αστυνομίας για να διαλύσει τη συγκέντρωση.

🇫🇷 – A 22-year-old man lost his hand and several others were also injured amid clashes as #police tried to break up an unauthorized rave party in western #France, authorities said Saturday. (AP) pic.twitter.com/GDsTpmrHHi

— Melvis (@The_Melvis) June 19, 2021