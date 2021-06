Πήγε να «σπάσει» παγκόσμιο ρεκόρ άλματος με μοτοσυκλέτα και βρήκε τραγικό θάνατο

Newsroom eleftherostypos.gr

Τραγικό θάνατο βρήκε την Πέμπτη ο 28χρονος αμερικανός αναβάτης μοτοσυκλέτας Άλεξ Χάρβιλ, κατά τη διάρκεια δοκιμής που έκανε στοχεύοντας να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ άλματος στην κατηγορία «Ramp to Dirt».

Η απόσταση από τη ράμπα απογείωσης έως την προσγείωση ήταν 351 πόδια, δηλαδή 107 μέτρα. Το άλμα θα γινόταν στο πλαίσιο του Moses Lake Airshow, ενώ ο 28χρονος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης, σε άλμα 45 μέτρων.

Πρόκειται για το πρώτο άλμα προπόνησης του τη συγκεκριμένη μέρα, το οποίο κατεγράφη από απόσταση, από θεατή.

Στο εν λόγω βίντεο φαίνεται πως δεν κατάφερε να φτάσει στην ράμπα της προσγείωσης, αλλά έπεσε με δύναμη στην αρχή της.

#AlexHarvill #RIP He died doing what he loved. He was attempting a world record. Prays for his loved ones and family pic.twitter.com/TEsBfLBIzZ

— DecepticonKing83 (@StillHe98628970) June 18, 2021