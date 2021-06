Newsroom eleftherostypos.gr

Οι δρόμοι και οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης γίνονται συχνά μάρτυρες διάφορων παράδοξων περιστατικών. Μερικά από αυτά καταγράφονται σε βίντεο, τραβώντας την προσοχή και τα likes του – ακόμη μεγαλύτερου- κοινού των social media. Έτσι έγινε και με τη βόλτα μιας μαμάς πάπιας με τα παπάκια της στο Μπρούκλιν.

Η…παπιοσυμμορία εθεάθη αρχικά να διασχίζει την πολυσύχναστη 5η Λεωφόρο, σταματώντας την κυκλοφορία. Στην συνέχεια – και μάλλον διόλου τυχαία- η μαμά πάπια οδηγεί τα μικρά της σε έναν φούρνο. «Δε γνωρίζουμε τι παραγγείλανε», σχολιάζει ο άνδρας που ανέβασε το βίντεο με την επίσκεψη των παπιών στο μαγαζί.

A real-life “Make Way For Ducklings” scene just unfolded in Brooklyn with this mama duck and her babies trying to cross 5th Ave. Multiple people helped stop traffic to get them safely across the street. But it gets better… pic.twitter.com/cBK33pVdYF

Λίγη ώρα μετά, στο Twitter ανέβηκε ένα τρίτο βίντεο, στο οποίο βλέπει κανείς έναν υπάλληλο του φούρνου να οδηγεί τα παπιά έξω από το κατάστημα, πετώντας ψίχουλα στο πεζοδρόμιο. Όπως ενημερωνόμαστε, η περιπλάνησή τους έληξε με τα παπιά να εγκαθίστανται, τελικά, στη «γωνιά» της πόλης που τους ταιριάζει περισσότερο: Το μεγάλο πάρκο Πρόσπεκτ του Μπρούκλιν, στο οποίο τα οδήγησε με ασφάλεια ένας καλόκαρδος περαστικός.

After a few minutes the ducks came out and one of the Bagel World employees helped lure them to the opposite curb with some bread crumbs. They are on their way up 4th Street, hopefully to Prospect Park. pic.twitter.com/oZ0nMYY5Zv

«Περιμένετε, θα πω την μαγική λέξη». Αυτό έγραφε η ανάρτηση του αφεντικού της Ζήνα, μιας κοιμισμένης σκυλίτσας η οποία είναι διατεθειμένη να ξυπνήσει μόνο για τους πλέον σημαντικούς λόγους: Για να πάει βόλτα ή για να φάει το αγαπημένο της φαΐ.

Στο βίντεο, που έγινε viral στο TikTok και το YouTube, ο ιδιοκτήτης της Ζήνα μας μιλά για την λατρεία που έχει η σκυλίτσα στον περίπατο και το καλό φαγητό. «Αν με ακούσει να λέω την λέξη β-ό-λ-τ-α, ή την λέξη α-μ-ά-ξ-ι, θα πεταχτεί πάνω», μας ψιθυρίζει συλλαβιστά ο άνδρας.

Όσον αφορά το φαγητό, ο άνδρας ξεκαθαρίζει πως η Ζήνα έχει πολλές αδυναμίες, καθώς λατρεύει τα μπέργκερ, τον σολωμό, τις μπριζόλες, το μοσχάρι, ακόμα και το…φυστικοβούτυρο. Παρόλο που η Ζήνα θα φάει όλα τα παραπάνω με ευχαρίστηση, το άκουσμά τους δεν την συγκινεί αρκετά, ώστε να την ξυπνήσει ενώ κοιμάται.

Η «μαγική» λέξη είναι άλλη και πρόκειται για το πλέον αγαπημένο φαΐ της σκυλίτσας: Το κοτόπουλο. Πράγματι, μόλις ο ιδιοκτήτης της πει την λέξη «κοτόπουλο», η Ζήνα ανοίγει το ένα μάτι της και εν συνεχεία πετάγεται όρθια, σαν να θέλει να διαπιστώσει αν όλα ήταν ένα όνειρο ή αν, πράγματι, μια ζουμερή μερίδα κοτόπουλο περιμένει για να γίνει το επόμενό της γεύμα.

Το τηλεσκόπιο Χαμπλ της NASA κατέγραψε για ακόμη μια φορά πλάνα από το μακρινό σύμπαν, που κόβουν την ανάσα. Σε πρόσφατη ανάρτηση της διαστημικής υπηρεσίας στο Twitter βλέπουμε τα εντυπωσιακά, πολύχρωμα σύννεφα από αέριο υδρογόνου, που απαρτίζουν το νεφέλωμα «Carina», σε απόσταση 7.500 ετών φωτός από τη γη.

✨ Welcome to the Mystic Mountain ⛰️

This #HubbleClassic explores a small portion of the Carina Nebula, which is one of the largest star-forming regions in our galaxy.

The nebula is about 7,500 light-years away from us and mostly made up of hydrogen gas: https://t.co/ozNYev1d0k pic.twitter.com/n7XnXwgb7Q

— Hubble (@NASAHubble) June 8, 2021