Ο Τραμπ δεν φεύγει από το μυαλό του Μπάιντεν – Η γκάφα που έγινε viral

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το… παρών στη συνάντηση κορυφή του Μπάιντεν με τον Πούτιν καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν απέφυγε ακόμη μία γκάφα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν θέλησε να αναφερθεί στην συνέντευξη Τύπου του Ρώσου Προέδρου, ωστόσο μπερδεύτηκε και τον «βάφτισε» Τραμπ!

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αντιλήφθηκε άμεσα την γκάφα του, καθώς δεν ολοκλήρωσε καν την λέξη Τραμπ κι αμέσως διόρθωσε λέγοντας το σωστό όνομα, ωστόσο ήταν αρκετό για να γίνει το βίντεο viral.

President Biden says he brought up Alexei Navalny, human rights abuses, and election interference with Vladimir Putin:

“The bottom line is I told President Putin that we need to have some basic rules of the road that we can all abide by.” pic.twitter.com/otOUxB6Kf2

— The Recount (@therecount) June 16, 2021