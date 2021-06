Σύνοδος Γενεύης: Χαοτικές καταστάσεις στη συνάντηση Μπάιντεν - Πούτιν

Newsroom eleftherostypos.gr

Σύνοδος Γενεύης: Οι διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών στη Γενεύη της Ελβετίας ολοκληρώθηκαν στις 17.05, τοπική ώρα (18.05 ώρα Ελλάδας), ανέφερε ένα στέλεχος του Λευκού Οίκου.

Σε πλάνα που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters διακρίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος να βγαίνει από τη Βίλα Λα Γκρανζ και να κάνει μια χειρονομία επιδοκιμασίας, προτού να μπει στη λιμουζίνα που τον περίμενε.

Ο Μπάιντεν αναμένεται ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον.

Το ρωσικό πρακτορείο IFAX, επικαλούμενο μια πηγή σε μια από τις αντιπροσωπείες, μετέδωσε ότι οι συνομιλίες των δύο ηγετών ήταν αρκετά επιτυχημένες.

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες δημιούργησε ασυνήθιστες χαοτικές καταστάσεις ανάμεσα στους δημοσιογράφους από τις δύο χώρες που προσπαθούσαν να ακούσουν τις πρώτες παρατηρήσεις των δύο προέδρων, όπως μεταδίδει το CNN.

Οι δημοσιογράφοι φάνηκαν να εμποδίζουν κάμερες να τραβήξουν πλάνα ενώ άλλα άτομα μιλούσαν μεταξύ τους καθώς οι δύο πρόεδροι προσπαθούσαν να κάνουν τις εναρκτήριες παρατηρήσεις τους. Ως αποτέλεσμα, η κατάσταση έγινε εξαιρετικά τεταμένη μεταξύ των δύο ανταποκριτών τύπου από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, σύμφωνα με την επικεφαλής του CNN, ανταποκριτή του Λευκού Οίκου, Kaitlan Collins.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται, ακόμα, ότι οι δημοσιογράφοι περιέγραψαν στιγμές φρενίτιδας μέσα στην αίθουσα συσκέψεων, με φωνές και σπρωξίματα. Μάλιστα ένας δημοσιογράφος ανέφερε ότι έπεσε κάτω μέσα στον πανικό.

No matter how much advance goes into these things (and it’s a lot) something always goes crazy the day of. In this case, it was a massive scrum of #russian press preventing the US Press audio guy from getting into the room on time. pic.twitter.com/JQ4BB5da9d

— Ruffini (@EenaRuffini) June 16, 2021