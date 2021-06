G7: Οι χαλαρές στιγμές των Μπάιντεν με τζιν και sneakers

Newsroom eleftherostypos.gr

G7: Χαλαροί, ευδιάθετοι και χαμογελαστοί κατέφθασαν οι Τζο και Τζιλ Μπάιντεν στο Ηνωμένο Βασίλειο για την Σύνοδο των G7.

Μάλιστα, το ζευγάρι, ντυμένο απλά με sneakers και τζιν, αποφάσισε να καθίσει στο υπαίθριο καθιστικό του Tregenna Castle Hotel, με τους επισκέπτες και τον Τύπο να εκπλήσσονται καθώς δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο.

There are few instances I’d feel compelled to give up my dinner table… I suppose this is an exception. Welcome to Cornwall @POTUS 🇺🇸🇬🇧 #G7Cornwall pic.twitter.com/vrktEKk3PK

Ο ανταποκριτής του BBC στη Βόρεια Αμερική Τζον Σόπελ, έγραψε στο Twitter: «Πρώτη φορά στην καριέρα μου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έρχεται και κάθεται στο τραπέζι δίπλα μου και παραγγέλνει ένα ποτό. Προσπαθώ να το παίξω αδιάφορος. Ελπίζω να μην αποκαλύπτω κρατικά μυστικά, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήπιε αναψυκτικό ενώ η Πρώτη Κυρία ένα ποτήρι κρασί. Ούτε μπύρα ούτε μηλίτη».

The President and the First Lady take in the view from Tregenna Castle. pic.twitter.com/Ph7GT6TpPj

Νωρίτερα, η Downing Street είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τη συνάντηση των δύο πρώτων Κυριών της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ, στην παραλία της Κορνουάλης, με τον ενός έτους γιο του Μπόρις Τζόνσον.

Μάλιστα, οι δύο Πρώτες Κυρίες ήταν χαλαρές και φωτογραφήθηκαν ξυπόλητες (η Τζιλ Μπάιντεν κρατούσε τις σαγιονάρες της στο χέρι) στην αμμουδιά, ενώ δοκίμασαν και έβαλαν τα πόδια τους στο νερό, με τον Τζόνσον τζούνιορ με την πάνα του και τα ξανθά μπουκλάκια του να κλέβει ωστόσο την παράσταση.

-seaside diplomacy- Carrie, (one-year-old) Wilfred Johnson walk with Jill Biden on Cornish beach pic.twitter.com/TCuELS4Tek

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εμφανίστηκε χθες, φορώντας ένα μαύρο τζάκετ με την λέξη «LOVE» κεντημένη στην πλάτη, στη διάρκεια συνάντησης με τον Τζο Μπάιντεν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και την σύζυγό του, Κάρι, πριν την επερχόμενη Σύνοδο της G7.

Q: "Can you explain the message on the back of your jacket?"

.@FLOTUS Jill Biden: "Oh, the love? I think that we're bringing love from America." #G7Cornwall pic.twitter.com/o5yQC5oHXC

— CSPAN (@cspan) June 10, 2021