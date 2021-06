ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών, με επικεφαλής ιολόγους στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, διαπίστωσε ότι το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής (MERS-CoV) απέχει λίγες μόνο μεταλλάξεις από το να γίνει μια σοβαρή πανδημική απειλή. Η επιστημονική τους εργασία δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ο MERS-CoV παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 2012 στη Σαουδική Αραβία. Ο ιός ήταν πολύ θανατηφόρος, καθώς περίπου το 40% των αρχικών ασθενών είχαν αποβιώσει. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η πλειονότητα των λοιμώξεων προήλθε από μολυσμένες αραβικές καμήλες (δρομάδες). Βρέθηκαν, επίσης, κάποια στοιχεία ότι οι καμήλες είχαν μολυνθεί από μολυσμένες νυχτερίδες.

Ο ιός MERS δεν έλαβε μεγάλη προσοχή παγκοσμίως και αυτό καθώς δε φάνηκε να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Από το αρχικό ξέσπασμα, επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι έως και 80% των ζώων στα οποία εντοπίζεται (αραβικές καμήλες) έχουν αντισώματα έναντι του MERS-CoV. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των ζώων αυτών ζουν στην Αφρική.

Ένα “μυστήριο” σχετικά με τον ιό είναι γιατί δε μολύνθηκαν περισσότεροι Αφρικανοί ενώ ο αριθμός των καμηλών και των αλληλεπιδράσεων με τους ανθρώπους είναι πολύ μεγάλος στην αφρικανική ήπειρο. Για να το μάθουν, οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα του ιού σε διάφορα μέρη στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, αναζητώντας τις παραλλαγές του. Ομαδοποίησαν σε διαφορετικές ομάδες αυτά από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Συνέκριναν τα δείγματα χρησιμοποιώντας ανθρώπινα πνευμονικά κύτταρα. Διαπίστωσαν ότι οι παραλλαγές που προέρχονται από αραβικές ομάδες ήταν εύκολα μεταδοτικές στους ανθρώπους, ενώ οι παραλλαγές που συλλέχθηκαν στην Αφρική δεν ήταν. Μια πιο προσεκτική ματιά στις δύο ομάδες των δειγμάτων έδειξε ότι οι διαφορές μεταξύ των παραλλαγών εντοπίζονταν στα αμινοξέα της πρωτεΐνης S. Μέσω γενετικής τροποποίησης, δηλαδή χειρισμό των γονιδίων, μιας αφρικανικής παραλλαγής με τα ίδια αμινοξέα επέτρεψε στην παραλλαγή που προέρχεται από την Αφρική να μολύνει πιο εύκολα ανθρώπινα κύτταρα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο λόγος που η παραλλαγή από τα δείγματα που συλλέχθηκαν στη Μέση Ανατολή δεν έχει ακόμη μεταλλαχθεί για να μολύνει τον άνθρωπο οφείλεται στο εμπόριο των δρομάδων, το οποίο είναι στην ουσία μόνο από τη μία πλευρά, με τα ζώα να εμπορεύονται από την Αφρική στη Μέση Ανατολή. Εάν το εμπόριο αντιστραφεί κάποια στιγμή, ή άλλο ζώο γίνει φορέας και εμπορεύεται στην Αφρική, ενδέχεται να προκύψουν μεταλλάξεις που θα προκαλέσουν μια θανατηφόρα πανδημία.

