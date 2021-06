Newsroom eleftherostypos.gr

«Στον ύπνο» φαίνεται πως πιάστηκε το παλάτι, όσον αφορά τον ερχομό του δεύτερου παιδιού των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ.

Σπάζοντας για μια ακόμη φορά το πρωτόκολλο που ακολουθείται στις γεννήσεις νέων μελών τις βασιλικής οικογένειας, οι Χάρι και Μέγκαν ανακοίνωσαν πρώτοι τη γέννηση της κόρης τους στο κοινό, με την επίσημη ανακοίνωση του παλατιού να έρχεται 90 λεπτά αργότερα.

Η αρχική ανακοίνωση του παλατιού έγινε από εκπρόσωπο Τύπου, ο οποίος δήλωσε εν συντομία ότι «Η Βασίλισσα, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας (Κάρολος) και η Δούκισσα της Κορνουάλης (Καμίλα Πάρκερ- Μπόουλς), καθώς και ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέμπριτζ (πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον) ενημερώθηκαν και εκφράζουν την ευχαρίστησή τους σχετικά με τη γέννηση της κόρης του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ».

Lilibet is Her Majesty’s 11th great-grandchild. pic.twitter.com/dGVeRpd3pK

Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on the birth of Lilibet Diana! The Queen, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall and The Duke and Duchess of Cambridge are delighted with the news.

Λίγη ώρα αργότερα, στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Twitter έγινε ανάρτηση, μέσω της οποίας η οικογένεια εξέφραζε εκ νέου τη χαρά της για την είδηση, επισημαίνοντας ότι η νεογέννητη κόρη των Χάρι και Μέγκαν, η Λίλιμπετ, είναι το ενδέκατο δισέγγονο της Αυτού Μεγαλειότητος.

Το πλήρες όνομα της μικρής είναι Λίλιμπετ «Λίλι» Νταϊάνα Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα από εκπρόσωπο του πριγκιπικού ζεύγους. Το όνομα αποτελεί μια συναισθηματική ωδή σε δύο σημαντικές γυναίκες στη ζωή του ζευγαριού, την εκλιπούσα μητέρα του πρίγκιπα Χάρι, Νταϊάνα, αλλά και την ίδια τη βασίλισσα Ελισάβετ.

We are all delighted by the happy news of the arrival of baby Lili.

Congratulations to Harry, Meghan and Archie.

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 6, 2021