Πακιστάν: Τουλάχιστον 30 νεκροί σε σύγκρουση τρένων

Πακιστάν: Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τουλάχιστον πενήντα τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί όταν δύο συρμοί εξπρές συγκρούστηκαν στη νότια επαρχία Σιντχ του Πακιστάν, σύμφωνα με πακιστανικά και διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημόσιας πακιστανικής ραδιοφωνίας, τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Millat Express (Καράτσι-Σαργκόντα) εκτροχιάστηκε και αυτό που εκτελούσε το δρομολόγιο Sir Syed Express (Καράτσι-Ραβαλπίντι) έπεσε πάνω στα εκτροχιασμένα βαγόνια.

JUST IN 🚨 At least 30 passengers killed, several injured in Ghotki train accident in Sindh, Pakistan pic.twitter.com/BbeRN71ejr

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 7, 2021