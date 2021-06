Ινδία: Λιονταρίνα πέθανε από την κορονοϊό σε ζωολογικό κήπο

Newsroom eleftherostypos.gr

«Μια 9χρονη λιονταρίνα, η Νέελα, πέθανε από την ασθένεια του κορονοϊού το βράδυ της 3ης Ιουνίου», αναφέρει ο ζωολογικός κήπος Arignar Anna, στο Βανταλούρ της νότιας Ινδίας, ενώ ως ύποπτα κρούσματα αντιμετωπίζονται τα εννέα από τα 11 λιοντάρια σε αιχμαλωσία.

Ως συμπτώματα που παρουσίασε το νεκρό ζώο περιγράφονται ρινικές εκκρίσεις, ενώ τα υπόλοιπα παρουσιάζουν ανορεξία και κάποιο είδος βήχα.

Το ξέσπασμα της νόσου έγινε αντιληπτό την Πέμπτη, με τα περισσότερα λιοντάρια να είναι ασυμπτωματικά, σύμφωνα με τη διεύθυνση του ζωολογικού κήπου. Τα ζώα έχουν τεθεί σε καραντίνα και λαμβάνουν αντιβιοτικά.

«Δείγματα από τις τίγρεις και από άλλα μεγάλα θηλαστικά έχουν σταλεί για εξετάσεις», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σήμα κινδύνου έδωσαν επίσης οι ζωολογικοί κήποι του Χαϊντεραμπάντ και του Τζαϊπούρ, όπου λιοντάρια δείχνουν θετικά.

Tamil Nadu: 1 lion dead, 9 others test positive for SARS-CoV-2 COVID-19 at Chennai Zoo | India News https://t.co/4z8eJuCL5m

— Manish Kumar (@ManishK69631672) June 4, 2021