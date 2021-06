Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Viral #1: Αστροναύτες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ποστάρουν τα Ιμαλάια και την Ιταλία και οι…γήινοι ενθουσιάζονται

Χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το να δει κάποιος απίστευτες εικόνες από το διάστημα, με το πάτημα ενός κουμπιού, έχει γίνει πιο εύκολο από ποτέ.

Όπως και να’ χει, οι εικόνες αυτές δεν παύουν ποτέ να μας συναρπάζουν και να γίνονται viral. Το ίδιο συνέβη και με δύο φωτογραφίες που ανέβασαν πρόσφατα δύο αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Twitter.

Η πρώτη φωτό ανέβηκε από τον μηχανικό Mark T. Vande Hei, ο οποίος έγραψε: «Μια φωτεινή, καθαρή μέρα, κάπου στα Ιμαλάια. Αυτή τη θέα δεν τη χορταίνω».

Somewhere on a clear, bright day in the Himalayas. I can’t get enough views like this. pic.twitter.com/1QNylAIqAF — Mark T. Vande Hei (@Astro_Sabot) June 2, 2021

Η δεύτερη εικόνα αναρτήθηκε από τον αστροναύτη Shane Kimbrough και δείχνει μια εντυπωσιακή άποψη του Τορίνο της Ιταλίας, από (πολύ) μακριά.

Turin, Italy – a city with rich history and culture in northern Italy is easy to spot from @Space_Station. Buona Notte Italia! pic.twitter.com/omftGKHoOZ — Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) June 1, 2021

«Τορίνο, Ιταλία», έγραψε ο αστροναύτης. «Μια πόλη της Βόρειας Ιταλίας με πλούσια ιστορία και κουλτούρα εντοπίζεται εύκολα από τον Διαστημικό Σταθμό. Καληνύχτα Ιταλία!».

Οι δύο αναρτήσεις συγκέντρωσαν χιλιάδες likes και σχόλια από ενθουσιώδεις χρήστες του Twitter, που επαίνεσαν τις εντυπωσιακές εικόνες και ευχαρίστησαν τους αστροναύτες που τις μοιράστηκαν μαζί μας. Ένας Ιταλός, μάλιστα, προσκάλεσε τον Shane Kimbrough στο σπίτι του, υποδεικνύοντάς του…πού ακριβώς στο Τορίνο βρίσκεται:

Hi Shane, thanks for your words.

When you come home, stay in touch!

I’m here 👇 pic.twitter.com/5Cf79sKEJo — Fulvio Losurdo (@twindiano70) June 2, 2021

«Γεια σου Shane. Ευχαριστούμε για τα λόγια σου. Όταν γυρίσεις σπίτι, μείνε σε επαφή! Εδώ είμαι», είπε ο ευγνώμων και φιλόξενος Τορινέζος.

#2: Κοπάδι από δελφίνια πλησίασε την ακτή κι άρχισε τα παιχνίδια μ’ έναν σκύλο!

Το βίντεο τραβήχτηκε στο ακρωτήρι Οπούκ, στην Κριμαία, από μια γυναίκα ονόματι Αναστασία Βινίκοβα. Η Αναστασία με την κόρη της είχαν βγάλει βόλτα τον σκύλο τους στην παραλία, όταν ξαφνικά παρατήρησαν ένα κοπάδι από δελφίνια, που κολυμπούσε πολύ κοντά στην ακτή.

Το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα είναι ότι τα δελφίνια δεν είχαν πλησιάσει μόνο την ακτή, αλλά και τον…σκύλο της γυναίκας. Στο βίντεο που κατέγραψε η ίδια, μπορεί να δει κανείς τα δελφίνια να παίζουν με τον σκύλο, όπως οι σκύλοι παίζουν με τους ανθρώπους.

#3: Ένα σπάνιο είδος μαϊμούς μας συστήνεται…χορεύοντας και κλέβει τις ιντερνετικές εντυπώσεις

Ο ζωολογικός κήπος του Τσέστερ, στην Αγγλία, μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο τους παρουσίαζε ένα αρκετά άγνωστο στο ευρύ κοινό και πολύ «χορευταρά»…λεμούριο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chester Zoo (@chesterzoo)

«Γνωρίστε το νέο σας αγαπημένο ζωάκι: Το Σιφάκα!», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης και πράγματι, οι περισσότεροι από 60.000 θεατές που παρακολούθησαν το βίντεο φάνηκαν να το λατρεύουν.

«Αυτοί οι εξαιρετικά σπάνιοι λεμούριοι- “χορευτές” είναι οι ΠΡΩΤΟΙ του είδους τους που βρίσκονται στην Ευρώπη…απλά δείτε πώς κάνουν», έλεγε παρακάτω η λεζάντα.

Οι χρήστες που σχολίασαν το βίντεο ενθουσιάστηκαν τόσο με την ιδιαίτερη όψη, όσο και με τις κινήσεις του ξεχωριστού αυτού ζώου. Μερικοί από αυτούς, μάλιστα, ταυτίστηκαν μαζί του, σχολιάζοντας: «Έτσι κάνω και εγώ κάθε σαββατοκύριακο», ή: «Έτσι κάνω και εγώ, όταν με πιάνει η τρέλα».

Ανταποκρινόμενοι στον ενθουσιασμό το κοινού, οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου ανέβασαν μερικά ενσταντανέ με τις πιο εντυπωσιακές χορευτικές φιγούρες του Σιφάκα:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chester Zoo (@chesterzoo)

Δεν ξέρουμε τι λένε ειδικοί, αλλά, κάτι το όνομα του Σιφάκα, κάτι τα άλματα που κάνει στον χορό…εμείς θα ορκιζόμασταν ότι κατάγεται από την Κρήτη.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις