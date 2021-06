Newsroom eleftherostypos.gr

Μια «συμμορία» από 15 ελέφαντες σπέρνει την καταστροφή στη νοτιοδυτική Κίνα, κατασπαράζοντας ολόκληρα χωράφια με καλαμπόκι και διαλύοντας φράχτες, αχυρώνες κι αποθήκες που βρίσκονται στο διάβα της.

Οι ελέφαντες είναι στους δρόμους από τον Απρίλιο, οπότε και απέδρασαν από καταφύγιο άγριας ζωής, που βρίσκεται στην επαρχία Γιουνάν της νοτιοδυτικής Κίνας.

Οι αρχές δεν έχουν μπορέσει ακόμη να προσδιορίσουν το πώς ξέφυγαν τα ζώα από το πάρκο.

Τα ζώα παρακολουθούνται στενά από τα μέσα ενημέρωσης και τις αρχές, χωρίς να έχει επιτευχθεί ακόμα μια εκ νέου αιχμαλωσία τους.

Όλο αυτό το διάστημα, οι ελέφαντες έχουν καλύψει μια απόσταση 500 χιλιομέτρων, σημαίνοντας συναγερμό για τις κοινότητες μιας μεγάλης περιφέρειας.

🇨🇳🐘 Measures taken to keep migrating #elephants away from residential zones in #Yunnan.

🇨🇳🐘 #云南 #野象“旅行团”近日一路北迁,有关部门采取措施全力防范象群迁徙带来的公共安全隐患,确保人象安全。

by 吴歌 via CGTN pic.twitter.com/DDfH26nY2b

— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 1, 2021