Τούρκοι πράκτορες «επαναπάτρισαν» με τη βία ανιψιό του Γκιουλέν

Οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών συνέλαβαν στο εξωτερικό και έφεραν πίσω στην Τουρκία έναν ανιψιό του ιερωμένου Φετουλάχ Γκιουλέν, αντίπαλου του προέδρου Ρετζέπ Ερντογάν, ο οποίος τον κατηγορεί ότι εξύφανε ένα στρατιωτικό πραξικόπημα εναντίον του το 2016, μετέδωσαν σήμερα τα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Σελαχαντίν Γκιουλέν, οδηγήθηκε στην Τουρκία από πράκτορες της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών (MIT) μετά τη σύλληψή του σε μία χώρα η οποία δεν κατονομάστηκε.

Το Anadou, το οποίο δημοσιοποίησε μια φωτογραφία του υπόπτου με χειροπέδες ανάμεσα σε δύο τουρκικές σημαίες, δεν ανέφερε αν η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συμφωνία με τη χώρα όπου έγινε.

