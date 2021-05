Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο και τα social media:

Viral έγινε στο Twitter μια γυναίκα από το Λονδίνο, η οποία δέχθηκε έναν απρόσκλητο επισκέπτη στο σπίτι και το…πλυντήριό της.

Η Λονδρέζα, ονόματι Natasha Prayag, ανέφερε πως αρχικά η αλεπού είχε εισέλθει στο σπίτι της από την μπαλκονόπορτα και σουλατσάριζε στο σαλόνι.

Οι κάτοικοι του σπιτιού προσπάθησαν να την διώξουν, αλλά μάταια. Η αλεπού ξαφνικά «γκάζωσε» και χάθηκε σε κάποιον από τους άλλους χώρους, με την οικογένεια να την ψάχνει για αρκετή ώρα.

Τελικά, ο… εισβολέας εντοπίστηκε να στρογγυλοκάθεται στο πλυντήριο των ρούχων, στην κουζίνα του σπιτιού. Η Natasha αποφάσισε να φωτογραφίσει το παράδοξο θέαμα και να δημοσιεύσει την εικόνα στο Twitter, μαζί με την λεζάντα: «Αλήθεια, παιδιά. Μια αλεπού έχει κολλήσει στο πλυντήριό μου».

Honestly, guys. I’ve got a fox stuck in my washing machine. WHAT THE ACTUAL FOX pic.twitter.com/dyVBTiTEXn

Η ανάρτηση συγκέντρωσε περισσότερα από 275.000 likes και χιλιάδες σχόλια, στην πλειοψηφία τους χιουμοριστικά. Ένας χρήστης, μάλιστα, ανταποκρίθηκε δημοσιεύοντας την φωτογραφία μιας άλλης αλεπούς, η οποία απολάμβανε τον υπνάκο της στο σπίτι του άνδρα και συγκεκριμένα στο κρεβάτι του γιου του.

I raise you with a fox enjoying a nap in my son’s bed! pic.twitter.com/eT2mnZ3rO2

— Olivier – Back home, without dust or builders (@Nepomucene) May 26, 2021