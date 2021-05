Καναδάς: Βουλευτής πιάστηκε να ουρεί σε τηλεδιάσκεψη του κοινοβουλίου!

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένας Καναδός βουλευτής ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί προσωρινά από ορισμένα καθήκοντά του και «θα ζητήσει βοήθεια» αφού καταγράφηκε από κάμερες να ουρεί κατά τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής διαδικασίας – έναν μήνα νωρίτερα ο ίδιος είχε εμφανιστεί γυμνός σε τηλεδιάσκεψη του κοινοβουλίου.

«Χθες το βράδυ, ενώ μετείχα διαδικτυακά στις εργασίες της Βουλής των Κοινοτήτων, σε μη δημόσιο χώρο, ούρησα χωρίς να αντιληφθώ ότι με έπαιρνε η κάμερα», έγραψε ο Ουίλιαμ Έιμος στο απολογητικό του σημείωμα στο Twitter.

Ο Έιμος είναι μέλος του Φιλελεύθερου Κόμματος του πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό.

«Ντρέπομαι βαθύτατα για τις πράξεις μου και την αναστάτωση που μπορεί να προκάλεσα σε όποιον τις είδε. Ζητώ ανεπιφύλακτα συγγνώμη», πρόσθεσε.

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi

— William Amos (@WillAAmos) May 28, 2021