Η αστυνομία της Ινδίας συνέλαβε έναν 32χρονο άνδρα, που έβαλε τον σκύλο του να πετάξει, δένοντάς τον με…μπαλόνια.

Ο 32χρονος Ινδός , ονόματι Γκαουράβ Σάρμα, βιντεοσκόπησε την απόπειρά του και την ανέβασε στο YouTube, όπου ο ίδιος διατηρεί λογαριασμό με περισσότερους από 4.000.000 ακολούθους.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του άνδρα ότι είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, οι αρνητικές αντιδράσεις μεγάλης μερίδας των θεατών του βίντεο τον οδήγησαν στο να το διαγράψει.

Η αστυνομία συνέλαβε τελικά τον Σάρμα, μετά από την καταγγελία μιας φιλοζωικής οργάνωσης.

Στο βίντεο έβλεπε κανείς τον άνδρα να στέκεται πάνω στο καπό ενός αυτοκινήτου μαζί με τον σκύλο του, στον οποίο έχει δέσει λουριά, από τα οποία κρέμονται πολλά φουσκωμένα μπαλόνια υδρογόνου.

Delhi | YouTuber Gaurav Sharma arrested for cruelty to an animal after he posted a video on social media where he floated up a pet dog in the air by tying hydrogen balloons on its back, risking its life: DCP South Atul Thakur

(Pic-Screengrab of the video) pic.twitter.com/jYHKUjMdG3

— ANI (@ANI) May 27, 2021