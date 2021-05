ΗΠΑ: Επιδρομή από τζιτζίκια έπειτα από 17χρόνια – Τι λένε οι επιστήμονες

Newsroom eleftherostypos.gr

Τα περισσότερα τζιτζίκια επιβιώνουν από δύο έως και πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχουν περισσότερα από 3.000 είδη τζιτζικιών παγκοσμίως. Ο κύκλος ζωής των τζιτζικιών είναι ένα από τα μεγάλα μυστήρια για τους επιστήμονες.

Ωστόσο, επτά είδη στις ΗΠΑ που ανήκουν στο γένος Magicicada παραμένουν υπόγεια ως νύμφες για 13 ή 17 χρόνια πριν εμφανιστούν, μια διαδικασία που ονομάζεται περιοδικός επώαση. Τα μόνα άλλα δύο είδη τζιτζικιού που το κάνουν αυτό, βρίσκονται στα νησιά Φίτζι και την Ινδία.

Φέτος, μια εκκόλαψη περιοδικών τζιτζικιών που ονομάζονται Brood X κάνει την εμφάνισή της στις ανατολικές ΗΠΑ.

