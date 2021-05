Newsroom eleftherostypos.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια μετά από πληροφορίες για πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα, ο φερόμενος ως δράστης αυτοκτόνησε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς που άφησαν πίσω τους νεκρούς και τραυματίες.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το επεισόδιο έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν στη διάρκεια μιας συνεδρίασης συνδικάτων, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη.

Ο δήμαρχος Sam Liccardo έγραψε στο Twitter ότι «ο σκοπευτής δεν αποτελεί πλέον απειλή και η εγκατάσταση έχει εκκενωθεί».

A shooting at the VTA facility on Younger St has left several people being treated, but the situation is still being assessed. The shooter is no longer a threat, and the facility has been evacuated. I will update as more information becomes available.

“Law enforcement responding to a possible shooting at a light rail yard in San Jose, California” https://t.co/7q7XbZqkrV

Breaking: Reports indicate that there are 6-7 fatalities after a shooting at VTA light rail yard in San Jose, California. The shooter reportedly committed suicide.

Units are currently at the scene of a shooting in the area of Younger Av and San Pedro St.

This is still an active scene and we ask that everyone stay out of the area while we conduct our investigation.

TOC: 6:34 AM

— San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) May 26, 2021