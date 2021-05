Newsroom eleftherostypos.gr

Η κλοπή έλαβε χώρα στο κάστρο Αρουντέλ της Αγγλίας, απ’ όπου αρπάχθηκαν πολύτιμα αποκτήματα της βασίλισσας Μαρίας Α’ της Σκωτίας, μεταξύ των οποίων και ένα ροζάριο που κρατούσε όταν εκτελέστηκε, το 1587.



Η κλοπή έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής, με την αξία των χρυσών και ασημένιων αντικειμένων που εκλάπησαν να υπολογίζεται ότι ξεπερνάει, συνολικά το 1 εκατ. λίρες Αγγλίας.

Εκτός από το ιστορικής σημασίας ροζάριο της καθολικής Σκωτσέζας βασίλισσας, στα κλοπιμαία συμπεριλαμβάνονται χρυσά και αργυρά κύπελλα ιππικών αγώνων και διάφορα βασιλικά κοσμήματα.

Το προσωπικό φύλαξης του κάστρου Αρουντέλ, στο δυτικό Σάσεξ της Αγγλίας, αντιλήφθηκε πως είχε πραγματοποιηθεί διάρρηξη όταν στο κάστρο σήμανε συναγερμός, στις 10:30 το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

