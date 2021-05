Καμάλα Χάρις: Το βίντεο και η χειραψία με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο

Newsroom eleftherostypos.gr

Καμάλα Χάρις: Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στα social media αλλά και τον διεθνή Τύπο ένα κλιπ που δείχνει την Κάμαλα Χάρις να κάνει μια κίνηση σαν να σκουπίζει το χέρι της στα ρούχα της, αμέσως μετά τη χειραψία που αντάλλαξε με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συναντήθηκε με τον Μουν Τζε-ιν την περασμένη Παρασκευή. Μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, οι δύο αξιωματούχοι αντάλλαξαν μια χειραψία και η κάμερα κατέγραψε την Χάρις να ακουμπάει αμέσως μετά το χέρι της στα ρούχα της, σαν να το σκουπίζει.

Kamala Harris insults the South Korean President Moon Jae-in by wiping her hand off after shaking his hand. #USA #SouthKorea #Democrats #KamalaHarris #MoonJaein #DiplomaticIncident #ForeignAffairs #Insult #Wipe #BadManners pic.twitter.com/h8bysZKeql

Το στιγμιότυπο έγινε viral στο Twitter, με πολλούς χρήστες να σπεύδουν να χαρακτηρίσουν την χειρονομία της Αμερικανίδας αντιπροέδρου προσβλητική (ή ακόμα και ρατσιστική) απέναντι στον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο. «Είναι αυτή συμπεριφορά για την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ; Όχι μόνο δείχνει έλλειψη σεβασμού, αλλά αν ήταν Ρεπουμπλικανή θα την έλεγαν ρατσίστρια και το βίντεο θα έπαιζε σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Η περίτρανη απόδειξη ότι ισχύουν δυο μέτρα και δύο σταθμά», έγραψε ένας σχολιαστής στο Twitter.

«Ουάου, τι ντροπιαστικό», αναφέρει ένα άλλο σχόλιο. «Είναι σύμφωνη αυτή η χειρονομία με το διπλωματικό πρωτόκολλο; Ή μήπως τα χέρια του προέδρου Μουν ήταν ιδρωμένα;» διερωτάται ένας άλλος χρήστης.

Η συζήτηση για το στιγμιότυπο που κατέγραψε η κάμερα δεν περιορίστηκε μόνο στα social media αλλά επεκτάθηκε και σε αμερικανικά, βρετανικά και αυστραλιανά ΜΜΕ. Ο παρουσιαστής στο Sky News Australia Ρόουαν Ντιν έκανε το εξής σχόλιο αφού παρακολούθησε το επίμαχο κλιπ «Αν το είχε κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ φαντάζεστε τι σάλος θα είχε προκύψει. Θα ήταν σαν να είχε έρθει η συντέλεια του κόσμου».

Today, I met with Republic of Korea President Moon. We discussed North Korea, global health, and how we can address the root causes of migration from the Northern Triangle. We look forward to working with President Moon to address the challenges we face. pic.twitter.com/6NpvWQKpzH

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 21, 2021