Ο «Τιτανικός»…ανασταίνεται και πρόκειται σύντομα να ανοίξει τις μπουκαπόρτες του στο σύγχρονο κοινό, που θέλει να βιώσει -εκ του ασφαλούς- το πώς θα έμοιαζε ένα ταξίδι με το θρυλικό πλοίο.

Στην κομητεία Νταγίνγκ του Σετσουάν της Κίνας, εκατοντάδες εργάτες και μηχανικοί έχουν στρωθεί στην δουλειά, με σκοπό την δημιουργία ενός ομοιώματος πραγματικού μεγέθους του ιστορικού κρουαζιερόπλοιου.

Unsinkable Titanic is being constructed by Chengxi Shipyard Co., Ltd., which is a holding subsidiary of China State Shipbuilding Corporation and China CSSC Holdings Limited.

We are fully capable to complete the construction of this magnificent ship. pic.twitter.com/n0TW5w3LMC

December 17, 2019