Διέρρευσε βίντεο που δείχνει UFO να εξαφανίζεται μέσα στη θάλασσα

Ένα βίντεο που δείχνει ένα άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο να βουτά στον ωκεανό στα ανοικτά του Σαν Ντιέγκο, δημοσιοποίησε ο κινηματογραφιστής και «κυνηγός» UFO, Τζέρεμι Κόρμπελ.

Ο κινηματογραφιστής είχε δημοσιοποιήσει και άλλα σχετικά βίντεο και φωτογραφίες τον περασμένο μήνα. Το επίμαχο βίντεο καταγράφηκε από πλοίο του αμερικανικού ναυτικού τον Ιούλιο του 2019, κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης περιόδου κατά την οποία μέλη του ναυτικού είδαν πολλά «μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα».

Το νέο βίντεο δείχνει ένα σκοτεινό σφαιρικό αντικείμενο να πετά πάνω από τον ωκεανό, όπως φαίνεται στα πλάνα που τραβήχτηκαν με υπέρυθρη κάμερα. Στην ιστοσελίδα του ο Κόρμπελ λέει ότι το UFO φάνηκε να είναι «ικανό για transmedium» – δηλαδή ικανό να ταξιδεύει τόσο στον αέρα όσο και στο νερό. Ο κινηματογραφιστής αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twitter, πως το σφαιρικό⁣ σκάφος δεν βρέθηκε μετά την είσοδό του στο νερό κατά τη διάρκεια υποβρύχιας αναζήτησης.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7

