Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral στο διαδίκτυο:

Επιβάτης αεροπλάνου που ταξίδευε από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, με προορισμό το Κανκούν του Μεξικό, κατάφερε να γίνει μάρτυρας ενός θεάματος, που δεν βλέπει κανείς κάθε μέρα.

Κοιτώντας έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου του, ο επιβάτης μπόρεσε να παρακολουθήσει την εκτόξευση ενός πυραύλου του Διαστημικού Σώματος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο πύραυλος εκτοξευόταν από το ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα, με τον σκοπό να μεταφέρει στο διάστημα έναν δορυφόρο.

Ο επιβάτης βιντεοσκόπησε την εκτόξευση από αυτή την μοναδική οπτική γωνία και το viral βίντεο, το οποίο ανέβηκε λίγες ώρες πριν, έχει ήδη μαζέψει σχεδόν 10.000 θεάσεις στο YouTube.

Οι επιβάτες ενός φουσκωτού που έπλεε στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής δέχθηκαν έναν απρόσκλητο επισκέπτη στο όχημά τους.

Χωρίς κανείς να τον περιμένει, ένας πιγκουίνος πήδηξε μέσα από το νερό και προσγειώθηκε άψογα πάνω στην μια πλευρά του φουσκωτού.

Αφού σταθεροποιήθηκε και πήρε μια ανάσα, το πτηνό άρχισε αμέσως να περπατάει κατά μήκος της βάρκας, με τον χαρακτηριστικό τρόπο των πιγκουίνων.

Ο λόγος για την απρόσμενη επίσκεψη του πιγκουίνου στο όχημα είναι- σύμφωνα με όσους ξέρουν απ’ αυτά- ότι το ζωάκι προσπαθούσε, κατά πάσα πιθανότητα, να αποφύγει κάποιο θηρευτή που τον είχε στρώσει στο κυνήγι- ίσως κάποια φώκια, ή ακόμα και μια όρκα.

Φθηνά τη γλίτωσε!

Οι κάμερες ασφαλείας ενός σπιτιού στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ κατέγραψαν μια σοκαριστική απόπειρα διάρρηξης ενός αυτοκινήτου, εκ μέρους δυο…αρκούδων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι αρκούδες κυκλώνουν για αρκετή ώρα το όχημα και τελικά καταφέρνουν να ανοίξουν τις δυο μπροστινές του πόρτες και να εισέλθουν στο αμάξι.

These two black bears were caught on camera opening the doors of a parked car in Avon, Connecticut. Wonder if either of them had a license? pic.twitter.com/bO6rbScIsq

— Storyful Viral (@StoryfulViral) May 18, 2021