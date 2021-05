Newsroom eleftherostypos.gr

Ειδήσεις, εικόνες και βίντεο από όλο τον κόσμο, που προκάλεσαν αίσθηση και έγιναν viral μέσω του διαδικτύου:

Ο δημοφιλής κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τους «αμήχανους» και γκαφατζήδες ρόλους του, έγινε viral όταν εντοπίστηκε να παίζει μπάσκετ σε συνοικιακό γηπεδάκι του Λονγκ Άιλαντ, φορώντας ένα χτυπητό σομόν πόλο μπλουζάκι, που φαίνεται να του πέφτει, μάλιστα, λίγο μεγάλο.

Friend sent me this video of Adam Sandler hoopin’ on Long Island… He’s out here playing pick up everyday 😂 pic.twitter.com/9JzbqQyeaK

— Anthony Puccio (@APOOCH) May 17, 2021