Newsroom eleftherostypos.gr

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στην Τουρκία, καθώς η αεροπορική βάση του Ντιγιάρμπακιρ δέχθηκε επίθεση από δύο drone.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας η επίθεση έγινε στις 00:30 και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές. Αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας τόσο στο Ντιγιάρμπακιρ όσο και σε άλλες τουρκικές βάσεις.

Και ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού επιβεβαίωσε την είδηση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, ανέφερε πως η επίθεση απετράπη και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

BREAKING VIDEO: Sound of explosion heard from #Diyarbakir Air Base, Turkey pic.twitter.com/t8ln2XRGMD

«Έγινε προσπάθεια επίθεσης σε στρατιωτική βάση στο Ντιγιάρμπακιρ με δύο drones, που εξουδετερώθηκαν. Δεν υπάρχει τραυματισμός» έγραψε στο Twitter ο Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, μετά την επίθεση, αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας τόσο στην εν λόγω αεροπορική βάση όσο και στις υπόλοιπες που υπάρχουν στη χώρα.

Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό από πού μπορεί να απογειώθηκαν τα δύο drones, ενώ καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι η επίθεση έγινε την ώρα που το κλίμα στη Μέση Ανατολή είναι ιδιαίτερα τεταμένο λόγω των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Γάζα.

Σημειώνεται πως η μεγάλη αεροπορική βάση του Ντιγιάρμπακιρ βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας και από εκεί επιχειρούν τα μαχητικά αεροσκάφη της χώρας, κυρίως αυτά που επιχειρούν στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία.

One of the Model Airplanes which was hit#Diyarbakir #Turkey pic.twitter.com/DN6x2ZyXmf

— Global News (@GlobalNewsEU) May 18, 2021