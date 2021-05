Newsroom eleftherostypos.gr

Γάζα: Στη δημοσιότητα έδωσε το Associated Press ένα βίντεο από την εκκένωση των γραφείων στη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ, λίγο πριν πληγεί από ισραηλινούς πυραύλους.

Ο ιδιοκτήτης του κτηρίου είχε ειδοποιηθεί για τον επικείμενο ισραηλινό βομβαρδισμό, όπως ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Reuters. Ήδη το κτήριο είχε εκκενωθεί.

Latest updates: May 15

Israel’s bombardment in #Gaza continued for a fifth consecutive day, with Israeli air raids hitting a refugee camp where several Palestinians, including children, were killed.

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021