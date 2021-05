Μεσανατολικό: Μαζικές διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων

Newsroom eleftherostypos.gr

Μεσανατολικό: Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, καλώντας τη βρετανική κυβέρνηση να παρέμβει για να σταματήσει η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι, τοπική ώρα, στο Μάρμπλ Άρτς, δίπλα στο Χάιντ Παρκ, απ’ όπου κατευθύνθηκαν προς την πρεσβεία του Ισραήλ, στην άλλη πλευρά του πάρκου, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ με συνθήματα υπέρ της «απελευθέρωσης» των παλαιστινιακών εδαφών.

«Είναι απαραίτητο η βρετανική κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα», δήλωσαν οι διοργανωτές, μεταξύ των οποίων ο συνασπισμός Stop the War, η μουσουλμανική ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οργάνωση Palestine Solidarity Campaign και η Εκστρατεία για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό.

«Δεν πρέπει να επιτρέπουμε οι βιαιοπραγίες σε βάρος του παλαιστινιακού λαού και η καταπίεση από το Ισραήλ να μένουν ατιμώρητες», συμπλήρωσαν, καταγγέλλοντας τους βομβαρδισμούς που έχουν σκοτώσει αμάχους στη Γάζα ως «εγκλήματα πολέμου».

«Η βρετανική κυβέρνηση είναι συνεργός αυτών των ενεργειών για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς προσφέρει στρατιωτική, διπλωματική και οικονομική στήριξη στο Ισραήλ», υποστηρίζουν, επίσης, οι διοργανωτές.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των παλαιστινιακών αρχών κάνει λόγο για 139 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 39 παιδιά και 1000 τραυματίες στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, από τη Δευτέρα.

Στο Ισραήλ, περισσότερες από 2.300 ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί εναντίον του ισραηλινού εδάφους από τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα παιδί και ένας στρατιώτης. Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε περισσότερους από 560, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Η αστυνομία στο Παρίσι έκανε σήμερα χρήση δακρυγόνων και στόχευσε με αντλίες νερού υπό πίεση τους διαδηλωτές, που αψήφησαν την απαγόρευση των αρχών για μια κινητοποίηση κατά των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα, επιχειρώντας να διαλύσει τους εκατοντάδες συμμετέχοντες, που είχαν συγκεντρωθεί σε ομάδες.

This is how the french police are treating people in the Palestinian protest in Paris……#FreePalestine 🇵🇸

pic.twitter.com/cBlYFwJopr

— Jenna ᯓ (@chosoqt) May 15, 2021