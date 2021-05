Γάζα - Associated Press: «Είμαστε τρομοκρατημένοι»

Newsroom eleftherostypos.gr

Γάζα: Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων AP δήλωσε σήμερα «σοκαρισμένο και τρομοκρατημένο» από τον ισραηλινό βομβαρδισμό, που κατέστρεψε τον πύργο, όπου στεγάζονταν τα γραφεία του και εκείνα του τηλεοπτικού δικτύου Al-Jazeera στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τον «μια απίστευτα ανησυχητική εξέλιξη».

«Είμαστε σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι από το γεγονός ότι ο ισραηλινός στρατός στόχευσε και κατέστρεψε το κτίριο όπου στεγάζονταν το γραφείο του AP και άλλων ΜΜΕ στη Γάζα», αναφέρει σε ένα δελτίο τύπου ο επικεφαλής του οργανισμού Γκάρι Προύιτ.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️

🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021